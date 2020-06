Coronavirus, in Lombardia 194 nuovi positivi e 32 decessi

Sono 194 - su 4.488 tamponi eseguiti - i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, per un totale di 90.389 positivi riscontrati dall'inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione, comunicando che il rapporto tra casi controllati e contagi è salito al 4,3% (ieri era all’1,6%, con 125 positivi su 8.005 tamponi). Sono invece 32 i decessi nell’ultimo giorno, che portano il computo delle vittime a 16.302. I ricoverati in terapia intensiva sono 107, dato uguale a ieri, mentre calano i ricoverati negli altri reparti: sono in tutto 2.708, 93 in meno. Guarite o dimesse altre 263 persone. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

I dati nelle province

Sono 63 i nuovi positivi al Covid in provincia di Brescia, arrivata a 15.070, e 51 a Bergamo, che conta 13609 casi. A Milano sono 23.437 (+29 rispetto a ieri) di cui 9.957 (+15) in città. I tamponi hanno rilevato 13 nuovi casi anche a Como (3.935), 10 in Monza Brianza (5.583), 7 a Cremona (6502). Solo 2 nuovi contagi a Lecco, Lodi, Mantova e Pavia, 4 a Sondrio e 7 a Varese.