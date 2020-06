Coronavirus Lombardia, riaprono impianti risalita e terme

Da oggi in Lombardia riaprono i centri termali e di benessere e degli impianti di risalita. Lo stabilisce l'ordinanza regionale firmata dal presidente Attilio Fontana. "Anche grazie a queste aperture - afferma Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli comuni - consentiremo alle località di montagna e al settore turistico a esse collegato, tra quelli economicamente più colpiti a causa del Covid-19, di riprendere a pieno l'attività". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

Le parole dell'assessore regionale al Turismo

Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo: "Il turismo lombardo riparte. E lo fa in sicurezza. Stiamo parlando di un settore vitale per l'economia regionale, con oltre 56mila pubblici esercizi, quasi tremila alberghi, più di duemila agenzie di viaggio e oltre settemila strutture ricettive non alberghiere, alle quali si aggiungono le numerose soluzioni abitative per soggiorni turistici brevi". Invece, Martina Cambiaghi, assessore regionale a Sport e Giovani: "Ogni settimana compiamo dei passi in avanti per tornare sempre di più alla normalità. Dopo l'apertura di palestre e piscine, ora è la volta delle funivie e dei centri benessere. Sono state settimane molto difficili, nelle quali l'ascolto e l'attenzione agli operatori dei diversi settori sportivi e della montagna, non è mai mancata. Lavoriamo costantemente e con grande attenzione ora per garantire in sicurezza il graduale ritorno alla normalità".