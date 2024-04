Salvini: "Caserma Montello entro 3 anni, passo avanti per quartiere"

“Piazza Firenze è una zona nord di Milano da seguire perché ci sono parecchi problemi e sapere che entro tre anni da qui usciranno le volanti della polizia di Stato per tutta Milano, dormiranno 1.100 poliziotti, durante il giorno ci saranno più di 2.000 donne e uomini della polizia, significa un passo in avanti per tutto il quartiere" ha dichiarato il ministro.

Le parole di Salvini

“Tutto procede, la bonifica è stata fatta e conto che entro la fine dell’estate comincino i lavori” ha dichiarato Salvini. “Si tratta di un intervento che seguo con particolare attenzione perché qui ho fatto il militare nel 1995. Piazza Firenze è una zona nord di Milano da seguire perché ci sono parecchi problemi e sapere che entro tre anni da qui usciranno le volanti della polizia di Stato per tutta Milano, dormiranno 1.100 poliziotti, durante il giorno ci saranno più di 2.000 donne e uomini della polizia, significa un passo in avanti per tutto il quartiere". Con questa operazione della Caserma Montello, ha concluso, "fra tre anni avremo anche più studenti in centro per l'università Cattolica”. Infatti, la sede di Polizia di Largo Gemelli, accanto all’Università Cattolica di Milano, verrà ceduta a quest’ultima.