Ribattezzata la "Gentilmarcia", il corteo "pacifico e vivace" ha attraversato corso San Gottardo e si è concluso in Darsena. Genitori, bambini, educatori e residenti del quartiere hanno sfilato insieme per chiedere una soluzione che scongiuri la chiusura dalla storica scuola di Infanzia in zona Ticinese, situata in un immobile non di proprietà del Comune, per cui l'affitto non è stato rinnovato