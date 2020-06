Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"A ottobre, noi abbiamo già anticipato gli acquisti di un mese, due mesi, dobbiamo fare le vaccinazioni per tutti. Dobbiamo vaccinare il 100%, dai bambini agli anziani, perché l'influenza ha la stessa sintomatologia del Covid", ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo intervento in occasione dell'inaugurazione dei lavori infrastrutturali alla Città della Medicina a Baronissi (Salerno). "Quando avremo malati per influenza - ha aggiunto De Luca - sarà difficile capire se è influenza o è l'infezione Covid. Quindi è bene vaccinarsi tutti per tempo, altrimenti avremo a settembre-ottobre ospedali inondati di presenze di pazienti e faremo fatica a reggere. Vi prego davvero di essere puntuali. Ognuno vada a fare il vaccino perché ci aiuterà tantissimo a non confondere patologie influenzali con patologie Covid". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

13:32 - De Luca inaugura i lavori alla Città della Medicina a Baronissi

"È un progetto che guarda al futuro, nuove tecnologie, industria avanzata, formazione, ricerca, ambiente. È un simbolo di una nuova Italia, di una nuova Campania che vogliamo costruire". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, parlando della futura Città della Medicina, progetto che sorgerà a Baronissi (Salerno) e per il quale oggi hanno avuto inizio le opere infrastrutturali. "Città della Medicina raccoglie una vecchia idea di una Città dei Giovani che è circolata qui per anni, legata molto alla realtà dell'Università di Salerno. Adesso, si amplia quell'idea e si crea un polo tecnologico per l'industria avanzata, per l'industria biomedicale collegata sempre alla facoltà di Medicina. L'intervento è impegnativo, vale per la Regione 8,5 milioni di euro. C'è una nuova viabilità dedicata per raggiungere l'Università, un collegamento diretto con la metropolitana e con la ferrovia, c'è un intervento importante di bonifica ambientale con realizzazione di reti fognarie, ciclo delle acque". De Luca, inoltre, ha sottolineato che "l'industria biomedicale è uno dei settori nei quali credo che convenga investire, non solo perché è uno dei temi del futuro, ma anche perché dobbiamo cominciare a pensare ad un nuovo destino produttivo per i nostri territori".

13:30 – Napoli, Menna: “Spiagge libere accessibili”

"Già nella giornata di ieri avevo inviato ai responsabili di Bagno Sirena una nota ufficiale per assicurare che nessuna ordinanza di chiusura era stata emanata e che tutte le spiagge libere della città sono aperte alla cittadinanza che potrà accedervi nella personale responsabilità e nel rispetto delle norme di sicurezza", afferma l'assessore Francesca Menna commentando la notizia della chiusura dell'accesso alla spiaggia libera da parte dello stabilimento.

13:16 - De Luca: “Entro ottobre vaccinazioni antinfluenzali”

"A ottobre, noi abbiamo già anticipato gli acquisti di un mese, due mesi, dobbiamo fare le vaccinazioni per tutti. Dobbiamo vaccinare il 100%, dai bambini agli anziani, perché l'influenza ha la stessa sintomatologia del Covid", ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo intervento in occasione dell'inaugurazione dei lavori infrastrutturali di Città della Medicina a Baronissi (Salerno). "Quando avremo malati per influenza - ha aggiunto - sarà difficile capire se è influenza o è l'infezione Covid. Quindi è bene vaccinarsi tutti per tempo, altrimenti avremo a settembre-ottobre ospedali inondati di presenze di pazienti e faremo fatica a reggere. Vi prego davvero di essere puntuali. Ognuno vada a fare il vaccino perché ci aiuterà tantissimo a non confondere patologie influenzali con patologie Covid". De Luca, inoltre, ha invitato tutti a "essere rigorosi nel rispetto delle regole" in quanto "non basteranno le ordinanze, dovremo far leva sul nostro senso di responsabilità".

12:58 – Fine dell'anno scolastico, bimbi di Napoli chiedono “meno wi-fi e più maestre”

“Meno wi-fi e più maestre”, con questa richiesta i bimbi di un istituto elementare di Napoli, riunitisi con le loro mamme dopo mesi di lezioni online, hanno voluto festeggiare l'ultimo giorno di scuola. Ad organizzare l'incontro è stato il gruppo social 'Fuori dagli schermi' che durante il lockdown ha promosso numerose iniziative denunciando il pericolo per i bimbi dovuto al forzato isolamento domiciliare. ''L'anno scolastico che ci lasciamo alle spalle - spiegano i promotori sulla loro pagina Facebook - è stato un anno diverso, difficile per tutti, ma per gli studenti in modo particolare. Ridotti a utenti della didattica a distanza e alla fine, in pieno isolamento domiciliare per emergenza sanitaria, valutati /misurati per la propria "performance"''. ''Non è questa la scuola che vogliamo e che ci manca. La scuola - scrivono - è presenza, socialità, relazione, confronto tra coetanei e tra generazioni, a volte anche scontro e conflitto. Uno spazio di crescita al di fuori della famiglia" . ''Vogliamo chiudere quest'anno - conclude il volantino digitale - con una promessa: non accetteremo, a settembre, la didattica a distanza come soluzione, non accetteremo di non essere ascoltati, faremo attenzione e ci prenderemo cura di noi stessi e degli altri, e lo faremo insieme e in libertà. Per questo abbiamo deciso di chiudere in bellezza incontrandoci e salutandoci in sicurezza fuori dalle nostre scuole''.

12:06 - A Capri borse lavoro per i disoccupati

La giunta comunale, presieduta dal sindaco Marino Lembo, ha approvato all'unanimità la proposta presentata dall'assessore alle politiche sociali Salvatore Ciuccio con la quale istituire le "borse lavoro". Un sostegno a cittadini capresi disoccupati a causa della crisi scattata con l'emergenza Covid-19. Potranno partecipare al bando i giovani e altri cittadini rimasti privi del posto di lavoro fino a 35 anni. L'iniziativa sarà sostenuta totalmente da fondi ricavati da donazioni di cittadini privati per circa 80mila euro per questa fase e sarà integrata poi da altre somme del bilancio comunale.

8:33 - Anche ieri zero contagi in Campania

Zero contagi anche ieri in Campania secondo quanto fa sapere l'Unità di Crisi della Regione dopo il dato emerso giovedì. Ieri sono stati esaminati complessivamente 2.918 tamponi di cui nessuno è risultato positivo. Il totale complessivo dei positivi in Campania è di 4.822 su un totale complessivo di tamponi pari a 215.404.