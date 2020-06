Monitoraggio Coronavirus (25-31 maggio): in nessuna regione Rt sopra 1

Continua il trend positivo dell'andamento della curva dei contagi da coronavirus, ma ci sono ancora focolai di trasmissione attivi. Questo il risultato del monitoraggio del ministero della Salute-Iss sugli indicatori per la cosiddetta Fase 2 relativi alla settimana tra il 25 e il 31 maggio

Continua il trend positivo dell'andamento della curva dei contagi da coronavirus. Nessuna Regione, infatti, ha fatto registrare un RT maggiore di 1. Questo il risultato del monitoraggio del ministero della Salute-Iss sugli indicatori per la cosiddetta Fase 2 relativi alla settimana tra il 25 e il 31 maggio. Le misure di lockdown in Italia, si legge nel documento, "hanno effettivamente permesso un controllo dell'infezione da SARSCoV-2 sul territorio nazionale pur in un contesto di persistente trasmissione diffusa del virus con incidenza molto diversa nelle 21 Regioni". (LO SPECIALE SULLA PANDEMIA - LA CURVA DEL CONTAGIO).

L'epidemia non è conclusa Il Ministero, però, avverte anche che "in quasi tutta la Penisola sono documentati focolai di trasmissione attivi. Tale riscontro , che in gran parte è dovuto alla intensa attività di screening e indagine dei casi con identificazione e monitoraggio dei contatti stretti, evidenzia tuttavia come l'epidemia in Italia di COVID-19 non sia conclusa".