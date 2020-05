1/15 ©Fotogramma

Operatori turistici e delle agenzie di viaggi si sono radunati oggi a Torino in piazza Castello, di fronte alla sede della Regione Piemonte, per chiedere supporto economico ad un settore che rischia di non sopravvivere alla crisi generata dall'emergenza Coronavirus

