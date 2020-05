Coronavirus, Sanchez: “Da luglio i turisti potranno entrare in Spagna”

Il premier sulla riapertura ai visitatori: “Garantiremo che non corrano alcun rischio e che non ci portino alcun rischio. Non c'è contrasto tra salute e affari”. Poi annuncia 10 giorni di lutto nazionale per le vittime. Nel Paese si registrano 234.824 casi di Covid-19 e 28.628 morti

“A partire da luglio, riprenderà l'ingresso dei turisti stranieri in Spagna in condizioni di sicurezza". Lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez che, durante una conferenza stampa sulle fasi di riaperture del Paese nel quadro dell’emergenza coronavirus, ha aggiunto: "Incoraggio gli spagnoli a pianificare le loro vacanze adesso” (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LA DIFFUSIONE GLOBALE IN UNA MAPPA ANIMATA).

Sanchez: “Garantiremo che i turisti non corrano alcun rischio” approfondimento Coronavirus, proteste in auto contro Sanchez in tutta la Spagna. FOTO Sanchez ha poi assicurato: "Garantiremo che i turisti non corrano alcun rischio e che non ci portino alcun rischio. Non c'è contrasto tra salute e affari". E ha aggiunto: "A luglio potrebbe esserci un programma estivo e incoraggio ad approfittare dei grandi vantaggi che il nostro Paese ha nel campo del turismo quest'estate".