Morto Ellis Marsalis Jr, leggenda del jazz

La leggenda del jazz di New Orleans, Ellis Marsalis Jr, è morto ieri all'eta' di 85 anni per

complicazioni legate al Covid-19. Ad annunciare il decesso è stato il direttore emerito dell'Ellis Marsalis Center for Music, Quint Davis, parlando alla Cnn. Branford Marsalis,

figlio dell'artista, ha poi spiegato al New York Times le cause del decesso. "Ellis Marsalis era una leggenda, il prototipo di quello che intendiamo quando parliamo di jazz di New Orleans", ha dichiarato il sindaco di New Orleans, LaToya Cantrell. Quattro dei sei figli di Marsalis hanno seguito le orme del padre, costruendosi una carriera nel mondo della musica.