Anche il Piemonte prorogherà fino al 13 aprile le misure regionali anti contagio. "Io avrei proposto la data del 20 aprile, che considero ancora un po' prematura perché non dobbiamo abbassare la guardia", ha detto su Facebook il governatore Alberto Cirio. Invece, il Comune di Torino ha prorogato fino al 18 aprile la sospensione del pagamento del parcheggio nelle zone blu. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:15 - Mascherine "fantasma", scoperta truffa da un milione di euro

Vendeva online, a prezzi bassi, mascherine, termometri e igienizzanti ma, una volta ottenuto il pagamento, del materiale non c'era traccia. La guardia di finanza ha denunciato un imprenditore del Vercellese, stroncando una truffa da oltre un milione di euro. Oltre 250 le persone raggirate: medici, farmacisti, infermieri, associazioni di volontariato e persino due amministrazioni comunali, in Piemonte e in Basilicata. Il sito è stato sequestrato insieme a migliaia di file inerenti ai contatti commerciali e ai conti correnti personali dell’indagato.

7:11 - Anche in Piemonte proroga delle misure fino al 13 aprile

Anche il Piemonte prorogherà fino al 13 aprile le misure regionali anti contagio. Lo annuncia in un video su Facebook il governatore Alberto Cirio. "Io avrei proposto la data del 20 aprile, che considero ancora un po' prematura - sostiene - perché non dobbiamo abbassare la guardia. Avete visto cosa succede a Hong Kong, avete visto cosa succede in Cina, si parla di contagio di ritorno. Se si abbassa la guardia si cade in una situazione poi davvero difficile da gestire. Già quello che stiamo vivendo è un incubo, una guerra, ma se abbiamo dei segnali positivi, e soprattutto se la ricetta adottata funziona, continuiamo ad adottarla".

7:08 - A Torino proroga al 18 aprile per la sospensione delle strisce blu

Il Comune di Torino ha prorogato fino al 18 aprile la sospensione del pagamento del parcheggio nelle zone blu. Si tratta della seconda proroga: il provvedimento, inizialmente previsto fino al 25 marzo, era stato esteso al 3 aprile.

7:04 - Val di Susa, positivo sindaco di Villar Focchiardo

Il sindaco di Villar Focchiardo, Emilio Chiaberto, è positivo al Coronavirus. Lo rende noto il vicesindaco, Eugenio Di Gaetano. Attualmente sono sei le persone positive nel paese di quasi duemila abitanti in Val di Susa, di cui due ricoverati in ospedale e quattro in isolamento domiciliare. "Le persone interessate sono seguite dal Servizio Sanitario e supportate dai volontari della Protezione civile", spiega il vicesindaco DI Gaetano.

Data ultima modifica 02 aprile 2020 ore 08:44