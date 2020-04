Il sindaco di Vogogna passerà la quarantena in Comune. La decisione è stata presa dopo che una dipendente comunale è risultata positiva al coronavirus. In attesa dei risultati dei tamponi, fatti sia al primo cittadino che ai dipendenti, gli uffici sono stati chiusi. (DIRETTA)

8:17 – Impiegata positiva, sindaco di Vogogna: "Io in quarantena in Comune''

“Dormirò in municipio, dove farò la quarantena”, ha affermato Marco Stefanetta, sindaco di Vogogna, comune di 1700 abitanti in Ossola. La decisione è stata presa dopo che una dipendente comunale è risultata positiva al coronavirus. In attesa dei risultati dei tamponi fatti sia al sindaco che ai dipendenti, gli uffici sono stati chiusi. ''Una situazione difficile che mi ha spinto a restare qui in quarantena per evitare venga chiuso completamente il municipio'' dice Stefanetta, giovane sindaco, di 31 anni, al suo primo mandato.

8:10 - Azienda novarese di tendaggi inizia a produrre mascherine

Dopo l'azienda tessile di Romentino 'Baby2', un'altra ditta del Novarese ha deciso di convertire la propria attività producendo mascherine e dandole gratis a chi ne ha più bisogno. Si tratta di Pronema, che fino all'altro giorno produceva zanzariere e tendaggi: '' Nel reparto tendaggi del nuovo stabilimento di Agrate Conturbia (Novara), una quindicina di persone sta lavorando alla produzione di mascherine sanitarie in classe 1. Per tutelare il personale, l'azienda si è adeguata alle procedure di sicurezza definite dagli ultimi decreti e stabilito turni che limitino il numero di persone nell'area di lavoro'', spiega l'ad Gianmarco Martinotti. Pronema produrrà 2 mila mascherine nei prossimi giorni e 2500 successivamente: verranno donate a personale sanitario e membri delle forze dell'ordine.