La Lombardia ha offerto posti in terapia intensiva al Piemonte per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. "Fin dall'inizio dell'emergenza il territorio piemontese ha dato il supporto e la solidarietà, necessari più che mai in un momento come questo, accogliendo nei propri ospedali pazienti che arrivano dalla Lombardia. Oggi, grazie all'ospedale della Fiera di Milano, la Lombardia ha manifestato il desiderio di ricambiare l'aiuto ricevuto dal Piemonte mettendo a disposizione del nostro territorio alcuni posti presso la nuova struttura". Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

"Fin dall'inizio dell'emergenza il territorio piemontese ha dato il supporto e la solidarietà, necessari più che mai in un momento come questo, accogliendo nei propri ospedali pazienti che arrivano dalla Lombardia. Oggi, grazie all'ospedale della Fiera di Milano, la Lombardia ha manifestato il desiderio di ricambiare l'aiuto ricevuto dal Piemonte mettendo a disposizione del nostro territorio alcuni posti presso la nuova struttura". Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Desidero ringraziare il presidente Fontana per questo gesto che testimonia l'amicizia fra le nostre regioni. E naturalmente ci auguriamo di non aver bisogno di ricorrere a questo aiuto in futuro - precisa il governatore del Piemonte -. Grazie al grande sforzo fatto dall'inizio dell'emergenza, oggi il Piemonte ha infatti raddoppiato i posti di terapia intensiva disponibili sul territorio portandoli da 287 a quasi 600 e triplicando quelli di sub intensiva da 90 a 270".

8:06 - A Torino già 9mila domande per i buoni spesa

Nelle prime otto ore di attivazione del provvedimento sono state 9mila, a Torino, le domande per i buoni spesa messi a disposizione per chi si trova in difficoltà economica a causa dell'emergenza Coronavirus. Da una prima stima emerge che il 75% delle richieste è avvenuta tramite il portale online e il 25% attraverso il Call center dedicato che è stato attivo fino alle ore 18. "Vengono gestite fino a 60 domande in contemporanea - ha spiegato l'assessore all'Innovazione Marco Pironti - e ora faremo una prima analisi per capire il quadro dei profili dei richiedenti". Secondo Pironti "potrebbe trattarsi di un numero sovradimensionato, che andrà valutato una volta verificate le domande per capire se effettivamente siano state presentate da persone in difficoltà per l'emergenza Covid e non in stato di povertà precedente".

8:03 - In Piemonte calano i ricoverati in terapia intensiva

Sono stati 70 i decessi di persone positive al Coronavirus, ieri, in Piemonte comunicati dall'Unità di crisi regionale. Il totale delle vittime sale a 1.088 persone. I ricoverati in terapia intensiva sono 450. Erano 456 l'altro ieri e 458 tre giorni fa. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 36.547, di cui 20.642 risultati negativi.