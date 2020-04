Su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha fatto il punto sull'igienizzazione delle strade cittadine: "In pochi giorni sono state igienizzate le strade e i contenitori dei rifiuti vicino a 140 strutture sanitarie, a 120 sedi istituzionali e a moltissime caserme delle forze dell'ordine, che continuano a essere particolarmente frequentate per ragioni di servizio". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

"Dallo scorso fine settimana le squadre di Ama e del Servizio Giardini, a cui si è unita anche la polizia di Stato con i suoi mezzi idranti, hanno dato il via a una nuova fase di pulizie che interessa le aree sensibili della nostra città: in pochi giorni sono state igienizzate le strade e i contenitori dei rifiuti vicino a 140 strutture sanitarie, a 120 sedi istituzionali e a moltissime caserme delle forze dell'ordine, che continuano a essere particolarmente frequentate per ragioni di servizio", ha scritto su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Poi, ha la prima cittadina ha proseguito: "Le strutture sanitarie sono sicuramente quelle che più hanno bisogno di interventi mirati proprio per il grandissimo lavoro che gli operatori si trovano costretti a fare in questi giorni di emergenza. Per questo motivo abbiamo deciso di partire proprio da lì e in soli due giorni siamo intervenuti nei pressi di 140 presidi tra ospedali, cliniche, case di cura e poliambulatori. Sono state inoltre igienizzate le aree che si trovano davanti alle stazioni ferroviarie di Cesano, Olgiata e Giustiniana, le vie consolari e tutte le uscite delle metropolitane. Ringrazio tutti i lavoratori che, con senso del dovere e determinazione, lavorano notte e giorno nella comune battaglia contro questo virus. Insieme ce la facciamo, davvero".