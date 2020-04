A Frosinone la Klopman, azienda leader nella produzione di tessuti speciali da lavoro, ha consegnato il primo lotto di 10mila mascherine al Comune. L'obiettivo è di garantire il dispositivo di protezione individuale a ogni cittadino. Ogni famiglia avrà una confezione da due mascherine: la consegna partirà da sabato mattina e andrà avanti fino a giovedì prossimo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

La Klopman, azienda leader nella produzione di tessuti speciali da lavoro, ha consegnato il primo lotto di 10mila mascherine al Comune di Frosinone per il progetto "Una mascherina per tutti", con l'obiettivo di garantire il dispositivo di protezione individuale a ogni cittadino. Ogni famiglia avrà una confezione da due mascherine. La consegna partirà da sabato mattina e andrà avanti fino a giovedì prossimo. "Stiamo compiendo un'operazione unica nel suo genere - dice il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani - Il Comune si è fatto carico di venire incontro a un'esigenza fondamentale, che è quella di assicurare le mascherine non solo agli operatori sanitari, ma anche ai cittadini che hanno bisogno di coprire, ogni giorno, naso e bocca adeguatamente, per fare la spesa, per andare in farmacia o per le altre attività consentite dalle norme".