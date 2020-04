Coronavirus, a Roma più controlli e posti di blocco a Pasqua

Nel weekend di Pasqua a Roma saranno intensificati i controlli eseguiti dalle forze dell'ordine per far rispettare le norme stabilite dal Governo per contrastare l'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA A ROMA).

Monitorate le strade che portano al mare

I controlli della polizia locale di Roma saranno rinforzati soprattutto sulle strade consolari e sulle direttrici verso il mare. Sarà massima l'attenzione per monitorare eventuali spostamenti verso le spiagge, le seconde case e tutte le aree verdi e i parchi. Verranno effettuati posti di blocco con controlli a campione, dove possibile, incanalando tutte le auto in sicurezza per verificare il rispetto delle misure di contenimento.