Euronics dona 100mila euro all'Ospedale San Raffaele di Milano e all'Istituto Spallanzani di Roma, due delle strutture di riferimento nella lotta contro il coronavirus. Il primo Gruppo d'acquisto italiano, tramite una nota, fa sapere che i soci hanno deciso di contribuire in prima persona in questo momento di difficoltà, devolvendo la cifra ai due ospedali per sostenere economicamente gli acquisti più urgenti e utili, sia per i pazienti che per il personale medico e infermieristico coinvolto. "Un impegno di solidarietà del Gruppo verso l'emergenza che sta vivendo il nostro Paese", conclude la nota.