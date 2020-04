Negli Usa, i decessi provocati dal coronavirus hanno superato quota 5mila. Secondo i dati della Johns Hopkins University, nel Paese i contagi sono oltre 216mila: questo numero porta gli Stati Uniti a essere il primo Paese al mondo per numero di casi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - I CONTAGI NEL MONDO - LE TAPPE DELLA PANDEMIA - LE FOTO SIMBOLO DELL'EMERGENZA).

In 24 ore 884 morti, mai così tanti

Inoltre, nelle ultime 24 ore, negli Usa si è registrato il più alto numero di morti: 884. A essere più colpito è lo Stato di New York, seguito dal New Jersey e dalla California. Ma nuovi focolai si stanno registrando anche in Lousiana e in Michigan.

Trump: "Ci stiamo preparando al peggio"

Intanto, il presidente Donald Trump, nel mezzo dell'emergenza sanitaria, ha lanciato una maxi operazione antidroga per "difendere gli americani" da chi vuole approfittare della crisi per far entrare negli Stati Uniti droghe illegali. L'obiettivo è fermare "attori maligni": "Dobbiamo evitare che la droga arrivi ai nostri confini. Molte organizzazioni criminali vogliono capitalizzare sull'attuale emergenza", hanno spiegato dalla Casa Bianca. Trump, inoltre, ha ammesso di avere allo studio restrizioni ai voli aerei nelle aree più colpite dal coronavirus, fra le quali New York e Miami. Il tycoon ha poi ribadito che gli Usa hanno davanti a loro due settimane "orribili" che si apriranno fra qualche giorno: "Ci stiamo preparando al peggio".