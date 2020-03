Reazione italiana alle parole di Christine Lagarde. "Non siamo qui a ridurre gli spread" ha detto la presidente della Bce, specificando solo più tardi che gli strumenti della Banca Centrale Europea "sono disponibili per l'Italia". Ma sulla scia delle prime dichiarazioni, impennata dello spread e Piazza Affari perde il 16,9% . "L'Italia sta attraversando una condizione difficile - ha tuonato Mattarella - e si attendono iniziative di solidarietà, non mosse che possono ostacolarne l'azione". "In questo momento di difficoltà - rincara Conte - non tollereremo dai Paesi europei logiche astratte".