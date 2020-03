I casi di contagio da coronavirus continuano a salire anche in Gran Bretagna, dove si registra un’impennata: secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Sanità britannico, il totale censito questa mattina è salito a 798, cioè 208 in più rispetto al giorno precedente (GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA INTERATTIVA - IL DISCORSO DI JOHNSON). Intanto, per far fronte all'emergenza, il governo ha deciso di rinviare la tornata di elezioni amministrative prevista a maggio. Il voto verrà spostato di un anno. La consultazione più importante era attesa per la poltrona di sindaco di Londra, attualmente detenuta dal laburista Sadiq Khan.

Aumenta il numero dei test: quasi 32mila

Nonostante i numeri in crescita, il Regno Unito resta comunque al momento ultimo per casi fra i maggiori Paesi europei. Il numero delle vittime, al 13 marzo, rimane fermo a 10. Aumentano intanto i test eseguiti: sfiorano quota 32mila. Nelle ultime 24 ore, in particolare, ne sono stati eseguiti 2.000 (LO SPECIALE - LE TAPPE - I CONTAGI NEL MONDO).

