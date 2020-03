"I dati sulla mortalità si vanno approfondendo con le cartelle cliniche dei deceduti: i pazienti morti con il coronavirus hanno una media di oltre 80 anni, 80,3; le donne sono solo il 25,8%. Età media dei deceduti è molto più alta degli altri positivi. Il picco di mortalità c'è tra 80-89 anni. La letalità, ossia il numero di morti tra gli ammalati, è più elevata tra gli over 80" (GLI AGGIORNAMENTI). Lo ha rivelato Silvio Brusaferro dell'Istituto superiore di sanità (Iss) in conferenza stampa alla Protezione civile a Roma (LO SPECIALE - LE TAPPE - I CONTAGI NEL MONDO).

Morti, guariti e malati al 13 marzo

Sono 14.955 i malati di coronavirus in Italia, 2.116 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 17.660. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono 1.266 i morti per coronavirus in Italia, 250 in un solo giorno. Ieri l'aumento era stato di 189 decessi. Sono 1.439 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 181 in più di ieri.

I contagiati regione per regione

Dai dati della Protezione civile emerge che le persone attualmente affette da Covid-19 in Italia sono:

7.732 in Lombardia

2.011 in Emilia Romagna

1.453 in Veneto

794 in Piemonte

698 nelle Marche

455 in Toscana

242 nel Lazio

213 in Campania

304 in Liguria

236 in Friuli Venezia Giulia

126 in Sicilia

121 in Puglia

157 nella provincia di Trento

83 in Abruzzo

73 in Umbria

17 in Molise

43 in Sardegna

27 in Valle d’Aosta

37 in Calabria

123 nella provincia di Bolzano

10 in Basilicata

Le vittime sono:

890 in Lombardia

201 in Emilia Romagna

42 in Veneto

46 in Piemonte

27 nelle Marche

5 in Toscana

11 nel Lazio

17 in Liguria

2 in Campania

10 in Friuli Venezia Giulia

5 in Puglia

2 in provincia di Bolzano

2 in Sicilia

2 in Abruzzo

1 in Umbria

1 Valle d'Aosta

2 in provincia di Trento