La Spagna ha registrato, nella giornata del 13 marzo, quasi 4mila casi di Coronavirus e 90 vittime. Sono i dati riportati dai media locali come La Vanguardia che evidenzia come, secondo uno studio della scuola d'igiene e medicina tropicale di Londra, lo Stato della penisola iberica e gli Usa sono i due Paesi nei quali il virus si sta diffondendo più rapidamente che nel resto del mondo.

Lo studio sull'evoluzione dell'epidemia

Lo studio londinese analizza l'evoluzione dell'epidemia nelle 24 nazioni più colpite basandosi su modelli matematici. I risultati evidenziano che le misure applicate in Spagna nelle ultime due settimane non sono riuscite a fermare la diffusione del Coronavirus. L'aumento dei contagi dipende dal numero riproduttivo, detto R, che indica quante altre persone infetta un paziente malato di Coronairus. In Spagna il numero R equivale a 3, significa che ogni persona positiva al virus, in media, ne contagia altre tre. Le misure adottate in Spagna - e negli altri Paesi - hanno l'obiettivo di ridurre il numero riproduttivo intorno all'1.

Gli Usa con la stessa media della Spagna

I ricercatori, per determinare il numero riproduttivo di ogni Stato, hanno tenuto conto di vari fattori, a partire dai casi notificati dall'Organizzazione mondiale della Sanità, distinguendo tra autoctoni e importati e analizzando il numero di giorni trascorsi tra il contagio e la registrazione della malattia in ogni persona. Dall'incrocio dei dati è risultato che Spagna e Usa hanno, entrambe, una media di 3 persone infettate da ogni paziente positivo al virus.

Contagi diminuiti in Italia e Iran

L'Italia e l'Iran, che partivano da un valore del numero riproduttivo superiore a 3, nelle ultime due settimane hanno ridotto il dato di quasi la metà. Il nostro Paese, attualmente, conta meno di due contagi per ogni persona affetta da Coronavirus. Va ancora meglio in Corea del Sud che dopo aver effettuato più di 210.000 test per rilevare tempestivamente potenziali contagi, ha abbassato il numero R a 1, mentre la Cina, al 12 marzo, si attesta sotto lo 0,5. Questo dato fa prevedere che l'epidemia, nel Paese dal quale è iniziata la diffusione, si potrebbe estinguere in primavera.