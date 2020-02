Effetto Coronavirus sulle scuole italiane: milioni gli studenti che rimarranno a casa per via della chiusura degli istituti. Tuttavia, al contrario di quanto riportano alcune fake news circolate negli ultimi giorni, le scuole non sono state chiuse in tutto il Paese. In particolare, lo stop è arrivato per gli alunni nel Nord Italia che, salvo eventuali prolungamenti che verranno decisi nel corso della settimana, torneranno in classe lunedì 2 marzo. (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI VERDI DELLE REGIONI - LA DIFFUSIONE IN UNA MAPPA ANIMATA)

Le scuole chiuse al Nord

Poiché i focolai e i casi accertati si concentrano soprattutto al Nord, restano a casa oltre tre milioni di studenti in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Liguria. Nello specifico, in queste regioni è stata prevista la "sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza"

Le scuole al Centro

Per quanto riguarda le regioni del Centro, non ci sono stop ufficiali di scuole o Università. Smentita la chiusura degli istituti nel Lazio da parte della stessa giunta regionale. Mentre per quanto riguarda le Marche, dopo un primo annuncio del governatore Ceriscioli che intendeva chiudere le scuole fino al 2 marzo come nelle regioni del Nord, l’ordinanza è stata successivamente sospesa: “Le scuole di ogni ordine e grado delle Marche resteranno aperte fino a nuovo avviso, contrariamente a quanto deciso con una ordinanza regionale che prevedeva la chiusura di tutte le scuole come misura di prevenzione del Coronavirus”, scrive la Regione sul proprio sito. Poiché a livello comunale i sindaci possono emettere ordinanze, il primo cittadino di Urbino ha comunque disposto la “chiusura degli asili nido e di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. La misura è stata adottata in via precauzionale, attraverso apposita ordinanza disponibile sul sito del Comune di Urbino, e sarà valida fino giovedì 27 febbraio”. Scuole aperte in Toscana dov’è stata revocata la chiusura degli istituti fino al 27 febbraio del Comune di Piagncastagnaio, in provincia di Siena. Per quanto riguarda le Università, che rimarranno aperte, gli atenei Firenze, Pisa, Siena e Siena Stranieri hanno comunicato che, “dopo consultazioni con il Ministero, nonché con la Regione Toscana, le attività didattiche non saranno sospese. L’università di Firenze e l’università di Pisa hanno tuttavia esonerato gli studenti dalla frequenza obbligatoria delle lezioni”.

Le regioni del Sud

Anche al Sud sono regolari le lezioni scolastiche, salvo alcune eccezioni a livello comunale: a Sant’Agata de’Goti le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nidi compresi, resteranno chiusi fino a giovedì 27. A Eboli le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse fino al 29 febbraio per consentire una “una sanificazione approfondita e straordinaria dei locali”, mentre a Scafati scuole chiuse fino a sabato 29 febbraio. Regolari le lezioni nelle altre regioni salvo qualche altro caso locale in seguito di ordinanze comunali.