Coronavirus, i numeri verdi istituiti dalle regioni

Le regioni italiane hanno istituito dei numeri verdi per rispondere alle richieste di informazioni sul coronavirus e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio, a partire dai territori dove si sono verificati i focolai. Ai numeri regionali si aggiungono il numero unico nazionale 1500 del Ministero della Salute e il 112, quest'ultimo solo per la segnalazione dei casi, per le persone che hanno dei sintomi o delle necessità. La popolazione è invitata comunque a recarsi nei pronto soccorso e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario: non andare assolutamente in ospedale se si hanno presunti sintomi da coronavirus, in questo caso occorre chiamare il 112.

I numeri verdi delle regioni

Ecco tutti i numeri verdi regionali: