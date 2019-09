Mentre un milione di persone scendevano in piazza in tutta Italia per manifestare contro i cambiamenti climatici e chiedere più impegno per l’ambiente, a Stornarella, nel Foggiano, per strada c’era solo Potito. Munito di un cartellone su cui ha disegnato una mano tesa che regge una torta farcita di plastica e di una borraccia, il 12enne ha saltato la scuola e si è unito alla protesta Fridays for Future - lanciata da Greta Thunberg (CHI È - TUTTI I DISCORSI) - in corso in tutto il mondo, e le foto che lo ritraggono solo nella piazza del suo paese sono in breve diventate virali. (IL MAPPAMONDO BRUCIATO A MILANO - GRETA PUBBLICA LA FOTO DI TORINO)

“Siamo figli di questa Terra e la stiamo avvelenando”

Sul cartellone disegnato da Potito anche delle scritte in inglese contro l'inquinamento: "L'ho scritto in inglese - ha spiegato il 12enne - perché quella è la lingua internazionale e così se le mie foto facevano in giro del web le potevano vedere tutti e capire i motivi della mia protesta. Noi siamo figli di questa Terra e con il nostro comportamento la stiamo avvelenando. Non può essere che un figlio avveleni sua madre". (LE FOTO DELLE PROTESTE IN TUTTA ITALIA - TORINO - ROMA - MILANO - NAPOLI - PALERMO)

(Foto dal profilo Facebook di Massimo Colia)

Il governatore Emiliano: “Potito è il mio eroe pugliese”

La storia e le immagini di Potito sono state condivise su Facebook dal sindaco di Stornarella, Massimo Colia: “È ammirevole vedere quanto sia sensibile un bambino di 12 anni che da solo si è appostato in piazza per manifestare contro i cambiamenti climatici, così come stanno facendo migliaia di studenti, oggi, in tutta Italia per aderire al terzo Global Strike For Future - ha scritto il primo cittadino - Dovremmo prendere esempio da Potito”. Poi sui social anche i complimenti del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: "Potito è il mio eroe pugliese di questo #Fridaysforfuture".