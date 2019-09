"Abbiamo inquinato un po' ma nulla rispetto a governi e multinazionali" queste le parole di Miriam Martinelli, portavoce del movimento italiano che lotta contro i cambiamenti climatici, nel momento in cui un pianeta di cartapesta di un paio di metri è stato simbolicamente incendiato generando nell'aria fumo e cenere. L’episodio è avvenuto a Milano, in piazza Duomo, in occasione del Fridays for Future (LA DIRETTA – LA MANIFESTAZIONE A MILANO – LE FOTO DA TUTTA ITALIA): la manifestazione che prende spunto dall’operato dell’attivista svedese Greta Thunberg (CHI È), per la salvaguardia dell’ambiente.

"Non c’è un pianeta B"

"Questo è il simbolo del nostro mondo che sta bruciando, come dice Greta Thunberg la nostra casa è in fiamme e noi la vogliamo salvare. Non c'è un pianeta B, salviamo questo qui", hanno urlato al microfono gli speaker mentre si consumava la rappresentazione nel cerchio lasciato libero dai manifestanti, che si sono man mano aggiunti al corteo. Poco prima della fine, al passaggio davanti al Comune, è stato esposto lo striscione 'basta parole'. Nel capoluogo lombardo sono state coinvolte "oltre 200mila persone", secondo gli organizzatori mobilitati contro i cambiamenti climatici.