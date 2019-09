"Milano presente, è in piazza per l'ambiente", è il coro scandito in piazza Cairoli, nel centro del capoluogo lombardo, dai giovani che compongono il corteo del movimento per il clima "Fridays For Future" (LA DIRETTA), ispirato dall'attivismo di Greta Thunberg (CHI È). In testa al corteo c'è un risciò addobbato con cartelli di cartone pieni di slogan per l'ambiente. Secondo un portavoce del FFF Milano, i manifestanti scesi per le strade del capoluogo lombardo sono 150mila.

La manifestazione di Milano (Agenzia Fotogramma)

Studenti in piazza

Allo sciopero globale, ideato per sollecitare politiche contro i cambiamenti climatici, stanno partecipando studenti di ogni età, dalle elementari all'università, ma anche bambini più piccoli accompagnati dai genitori o dai nonni. Per partecipare al corteo le persone sono giunte da tutta la provincia di Milano. In testa al corteo anche gli studenti del Politecnico, con un lungo lenzuolo su cui hanno stampato i risultati di una ricerca svolta con i docenti sulla curva del cambiamento climatico dal pleistocene a oggi. "Se l'umanità non agirà adesso - è la loro tesi scritta sul grafico - causerà danni irreversibili alla vita sulla Terra, che si estenderanno per migliaia di anni".

Il sindaco Sala: "Andrò al corteo"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si unirà in mattinata al corteo degli studenti per il clima "Fridays for Future", che attraverserà il centro della città. "Farò un salto dopo la riunione di giunta. Credo che sia importante invitarli ad ascoltare ciò che stiamo facendo", le sue parole. "Poi - ha aggiunto il sindaco - una loro delegazione sarà invitata in Consiglio Comunale. Ho già parlato con il presidente del Consiglio comunale ed entro Natale li accoglieremo e saremo noi ad ascoltare loro". Quanto allo sciopero dei mezzi pubblici in corso oggi in città, Sala ha commentato: "No, non era opportuno".

