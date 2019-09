Sono migliaia i giovani che oggi a Napoli si sono trovati per prendere parte al Friday for future dando vita a un corteo colorato lungo un chilometro e mezzo. I ragazzi, giunti da ogni parte della città e della provincia, hanno raggiunto piazza Garibaldi, da dove è partita la manifestazione. Stracolme le corse di treni e bus che dai comuni dell'hinterland che hanno condotto nel capoluogo gruppi di giovani e giovanissimi. (LA DIRETTA)



Gli striscioni per il Fridays for Future (ANSA)

Il corteo a Napoli

Bandiere, striscioni, strumenti musicali per ribadire la mobilitazione contro i mutamenti climatici. "Non rompeteci il futuro" e "La Terra è una sola", sono alcuni degli slogan del corteo. I manifestanti hanno posto un'attenzione particolare verso la Terra dei Fuochi, la zona tra le province di Napoli e Caserta, nota per l'emergenza ambientale dovuta ai roghi tossici e allo smaltimento illegale di rifiuti. "Basta roghi e veleni", si legge su uno striscione portato in corteo dagli studenti di Giugliano. La manifestazione percorrerà le strade del centro per concludersi in piazza Dante. "Fioramonti non ci serve il tuo permesso, il futuro ce lo riprendiamo noi", recita lo striscione rivolto al ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, che nei giorni scorsi aveva invitato a giustificare l'assenza a scuola degli studenti.

