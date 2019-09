Fridays for Future, la manifestazione per il clima a Torino

Anche a Torino, così come in altre 160 città italiane (LA DIRETTA), migliaia di ragazzi sono scesi in strada per partecipare alla manifestazione Fridays for future, indetta per protestare contro il disinteresse dei governi verso l’emergenza climatica. I giovani al momento si stanno radunando in corteo dietro a uno striscione che reca la scritta: "Cambiamo il sistema non il clima".

La manifestazione di Milano (ANSA)

Il corteo

Il corteo partirà da piazza Statuto, attraverserà il centro storico e terminerà, secondo il programma, in piazza Vittorio Veneto. "Il protocollo di Kyoto non è un film erotico giapponese", "Ci avete rotto i polmoni", "Proteggi la tua casa" sono alcuni dei cartelli che i dimostranti espongono. "Da Palermo alla Val di Susa, la Terra è una e non si abusa" è invece lo slogan scandito da un gruppo di giovani che dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova ha percorso via Roma per raggiungere il punto di ritrovo. "Se gli adulti non fanno il loro compito e scioperano dal loro dovere, allora tocca a noi", ha affermato un manifestante interrogato sulle ragioni della sua presenza. Insieme ai ragazzi delle scuole, anche maestre e insegnanti.

La manifestazione ad Alessandria

Gli studenti sono scesi in piazza anche ad Alessandria. Un secondo appuntamento è in programma alle 18. I cittadini sono stati invitati a ritrovarsi in bicicletta in piazza Santo Stefano per formare un 'Critical Mass' e pedalare insieme. "La nostra casa è in fiamme - spiegano gli organizzatori - e dobbiamo agire ora. Riempiamo le strade per reclamare giustizia climatica per tutti".

Data ultima modifica 27 settembre 2019 ore 11:20