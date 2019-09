Piazza della Repubblica a Roma si è riempita di migliaia di ragazzi, giunti per il corteo organizzato in occasione dello sciopero globale del clima di Fridays For Future (LA DIRETTA), ispirato dall'attivismo di Greta Thunberg (CHI È). Il clima è festoso, i ragazzi espongono manifesti e striscioni, molti in inglese, che denunciano l'emergenza climatica. Allo sciopero globale, ideato per sollecitare politiche contro i cambiamenti climatici, stanno partecipando studenti di ogni età.

Un'immagine della manifestazione di Roma (ANSA)

Il corteo

Il percorso del corteo prevede il passaggio da via Cavour e via dei Fori Imperiali, fino in piazza Madonna di Loreto, accanto all'Altare della Patria, per il comizio finale. Sono presenti intere scuole che espongono il loro striscione. Due ragazzi hanno esposto a lato del corteo un cartello "Gretini ipocriti", ma sono stati allontanati dalla polizia.

