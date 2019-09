"Incredibili immagini dal #climatestrike in giro per il mondo! In milioni stanno marciando anche oggi!! Questa è Torino, in Italia!! #fridaysforfuture". Sono queste le parole che Greta Thunberg (CHI È - FOTOSTORIA) ha scritto sul suo account Instagram postando una foto che ritrae la folla di gente che ha manifestato a Torino per il Fridays for Future, il giorno dedicato alla protesta mondiale contro i cambiamenti climatici e a favore della lotta per l’ambiente. Iniziative istituite dalla stessa attivista svedese, che adesso commenta entusiasta il successo del suo movimento ambientalista. (GLI AGGIORNAMENTI SUL FRIDAY FOR FUTURE - LE FOTO)

Foto: Instagram - Greta Thunberg

Centinaia di migliaia i like per Greta

L’incredibile fiume di gente che ha manifestato a Torino ha suscitato reazioni positive anche tra i follower di Greta Thunberg: numerosi i commenti di supporto e centinaia di migliaia i like allo scatto. Nel giro di un’ora, l’attivista svedese aveva quasi raggiunto un milione di “mi piace” al suo post. Sono migliaia i giovani e giovanissimi che hanno partecipato a Torino alla manifestazione indetta per il Fridays for Future. I dimostranti si sono accodati dietro uno striscione con la scritta "Cambiamo il sistema non il clima". Il corteo è partito da Piazza Statuto e ha attraversato il centro storico. "Ci avete rotto i polmoni", "Proteggi la tua casa" sono alcuni dei cartelli esposti. "Da Palermo alla Valsusa la Terra è una e non si abusa" era lo slogan scandito da un gruppo di giovani.