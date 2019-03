"L'intento stragista era partito”. Non ha dubbi il procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco nel giudicare le azioni compiute da Ousseynou Sy (CHI È), l’autista 47enne che ha dirottato un autobus, con a bordo 51 studenti di scuola media, a cui poi ha dato fuoco (GLI STUDENTI IN FUGA - LA TELEFONATA DI ALLARME). Greco ha ringraziato i carabinieri, in particolare quelli della stazione di San Donato Milanese che hanno salvato ragazzi che si trovavano sul pullman (LE FOTO): con il loro coraggio "hanno compiuto un'operazione che si vede nei film delle squadre speciali. Se non stiamo a piangere 51 bambini è grazie a loro”, ha detto. Durante la conferenza stampa in Procura, il responsabile dell'antiterrorismo milanese Alberto Nobili ha aggiunto che Ousseynou Sy "ha ammesso la premeditazione cioè di aver ponderato da giorni" il gesto compiuto oggi sulla Paullese. Anche per questo gli è stata notificata l'aggravante della finalità del terrorismo. Intanto il Viminale valuta la possibilità di revocargli la cittadinanza italiana.

Pm: ha detto che non voleva fare del male

Interrogato dai pm, Ousseynou Sy ha cercato di sminuire la sua azione dicendo che "non voleva fare male a nessuno e voleva arrivare a Linate e da lì prendere un aereo e scappare in Senegal”, ha spiegato il pm Nobili. L'uomo ha detto di averlo fatto perché "esasperato dall'attuale situazione migratoria”. Nobili ha anche aggiunto che Ousseynou Sy non è legato all'Isis e a nessun genere di organizzazione terroristica di matrice islamica. Durante l'interrogatorio in Procura a Milano, Ousseynou Sy ha detto che "se non fossero intervenuti i carabinieri nessuno si sarebbe fatto male” (IL BUS IN FIAMME - LA TESTIMONIANZA).