Il Viminale è al lavoro per verificare la possibilità di togliere la cittadinanza italiana a Ousseynou Sy, l'autista 47enne di origine senegalese (ma cittadino italiano dal 2004) che ha dirottato e bruciato un autobus pieno di studenti a San Donato Milanese. "I pm - spiega il ministero - hanno parlato di ipotesi terrorismo 'perché ha creato panico'. L'eventualità di togliere la cittadinanza è contemplata dal Decreto sicurezza. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini segue direttamente la vicenda".

Sy ricoverato con ustione al Niguarda, non è grave

Inizialmente Ousseynou Sy, da quanto è stato spiegato in procura a Milano, è stato ricoverato all'ospedale milanese Niguarda per essere medicato, ma non è grave. Per questo il pm Luca Poniz, che coordina le indagini, non ha potuto interrogarlo subito.

Le accuse a suo carico

All'uomo è stata contestata l'aggravante della finalità del terrorismo per il suo gesto che ha creato panico nella popolazione. Lo ha specificato Alberto Nobili, il responsabile dell'antiterrorismo milanese che coordina le indagini assieme al pm Luca Poniz. Al momento Sy, che avrebbe pronunciato frasi sconnesse nei confronti della politica di Salvini e Di Maio, risponde di sequestro di persona, strage, incendio e resistenza.