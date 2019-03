Ragazzini in preda al panico che scendono dal bus ancora in corsa mentre l’autista – che aveva sequestrato il mezzo – tenta di dar fuoco allo scuolabus. Queste le immagini nel video diffuso sul web e girato dalla corsia opposta rispetto a quella in cui viaggiava l'autobus incendiato sulla Statale Paullese da un 47enne. Alcuni degli studenti urlano, altri invocano un estintore. Intanto le forze dell’ordine tentano di bloccare la corsa del mezzo che alla fine finisce su un guardrail. (IL VIDEO – LE FOTO – IL RACCONTO DEI SOCCORRITORI).

La ricostruzione

In base a quanto si è appreso finora, un 47enne italiano di origini senegalesi, Ousseynou Sy, guidava lo scuolabus che avrebbe dovuto riportare gli alunni a scuola dopo un’attività ricreativa all’aperto. Tuttavia, l’uomo pare che abbia improvvisamente cambiato percorso e, rivolgendosi agli studenti con in mano un coltello, avrebbe detto: "Andiamo a Linate, qui non scende più nessuno". In seguito, uno dei ragazzini ha telefonato con il cellulare ai genitori che, a loro volta, hanno chiamato i carabinieri. Immediato l'intervento dei militari che hanno raggiunto il mezzo. L'autista a quel punto ha provato a forzare uno sbarramento dei carabinieri, speronando le auto, ma ha perso il controllo: il mezzo ha dunque rallentato sbattendo nel guardrail. Bloccata la corsa, l’autista ha cosparso il mezzo di benzina e appiccato le fiamme con un accendino, ma i militari sono riusciti a mettere in salvo studenti e professori.