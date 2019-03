“Il pullman è arrivato addosso all’auto dei carabinieri e al mio furgone”. A parlare ai microfoni di Sky Tg24 è un testimone. Era alla guida di un camioncino davanti al bus appena speronato dall’auto dei carabinieri, sulla Paullese, all’altezza dello vincolo di Peschiera Borromeo. Mancavano pochi minuti a mezzogiorno e l’autobus stava per essere dato alle fiamme. “Poi è stato un attimo. Loro (i carabinieri, ndr.) lo seguivano mentre rompevano vetri e portiere per far uscire i ragazzi”. Momenti concitati in cui i militari dell’Arma hanno fatto il possibile per mettere in salvo gli studenti, tutti fortunati rimasti illesi. Milano, dirotta autobus e gli dà fuoco: terrore per 51 ragazzi a bordo