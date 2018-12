“Era un casinista, un tifoso, ma non violento”. Con queste parole Vincenzo Belardinelli ricorda il figlio Daniele, 39enne ultrà dell’Inter e del Varese, morto ieri dopo essere stato travolto da un suv mercoledì sera a Milano durante alcuni scontri (IL VIDEO) tra tifosi prima della partita di calcio tra Inter e Napoli. Le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto continuano. L’uomo (CHI ERA) è stato investito durante un agguato da parte di ultrà interisti, insieme ad altri del Varese e del Nizza (gemellati con i nerazzurri), a un van di tifosi ospiti diretti al Meazza. Il questore di Milano Marcello Cardona l’ha definita “un'azione squadristica ignobile da parte di un centinaio di tifosi interisti contro quelli napoletani” (LE ARMI USATE). Oltre a un morto, il bilancio parla di quattro persone di Napoli ferite, tre tifosi dell'Inter arrestati e sei indagati. Nonostante gli incidenti, il campionato non si ferma e sabato si riscende in campo. “Linea dura, ma si gioca”, ha deciso il presidente della Figc Gabriele Gravina, d'accordo con Lega di A e governo. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, invece, ha annunciato che a inizio anno convocherà al Viminale i club di A e B e i responsabili dei tifosi di tutta Italia per "vedere di fare quello che non sono riusciti a fare altri" e "perché il calcio torni a essere un momento di divertimento". La "ricetta anti-violenza" del leader della Lega, anche secondo un retroscena de La Stampa, prevede quindi "non inasprimenti legislativi o misure di polizia, bensì coinvolgimento dei diretti interessati" e il dialogo con gli ultrà.

Padre del tifoso morto: “Bravo ragazzo, forse un po’ violento in questi posti”

Intanto, le circostanze in cui ha perso la vita Daniele Belardinelli non sono ancora chiare e il mezzo che l’ha investito non è stato trovato. “Si attendono i risultati dell'autopsia per capire come è successo. Si dice che lui scappava e la vettura gli è andata dietro e lo ha investito”, ha detto il padre al TG1 Rai. "Magari è stato un incidente. Io non dico che ce l'aveva con lui. Certo, uno va a vedere una partita in santa pace e sa che va ma non sa se torna”, ha aggiunto. Il 39enne, residente a Buguggiate, in provincia di Varese, era uno dei capi dei “Blood Honour”, la frangia più estrema dei tifosi del Varese, storicamente gemellati con quelli dell'Inter. Alle spalle aveva almeno due Daspo. Alla domanda se il figlio fosse in mezzo agli ultrà varesini armati di spranghe pronti a tendere un agguato alle vetture dei tifosi partenopei, il padre ha risposto: “Forse era in mezzo alla mischia, ma non penso che fosse con la spranga". Vincenzo Belardinelli, pur riconoscendo che il figlio era un ultrà un po' turbolento, ha aggiunto: “Che aveva avuto il Daspo lo sapete tutti. Da padre posso dire che era un bravo ragazzo. Secondo me si è sempre comportato bene. Forse era un po' violento quando andava in questi posti. Ma il ricordo di mio figlio è bello”.

Presidente Federcalcio: “Adesso basta, ma sabato si gioca”

Il calcio, comunque, ha deciso di non fermarsi. “Sabato in Serie A si gioca, ho parlato un po' con tutti per sentire il clima intorno a ciò che è successo ieri e all'unanimità, dai sottosegretari Giorgetti e Valente alla Lega di Serie A e al presidente del Coni, abbiamo deciso di andare avanti”, ha detto il presidente della Federcalcio Gravina. Ha auspicato, però, la linea dura. “Adesso basta, quanto accaduto negli ultimi giorni non è più tollerabile”, ha ribadito riferendosi sia agli scontri fuori dal campo sia ai cori razzisti contro i napoletani e contro Koulibaly. “Non tolleriamo che tali comportamenti rovinino il calcio”, ha aggiunto, annunciando la proposta di norme che “rendano più facile” lo stop alle partite in caso di cori razzisti. “Non è più tempo di essere tolleranti. È il momento della tolleranza zero, non si può darla vinta ad alcuni scellerati”, ha detto ancora. Per i cori, il giudice sportivo ha deciso che l’Inter giocherà due giornate a porte chiuse e una terza sarà vietata ai tifosi della curva. Dopo gli scontri, il questore di Milano ha chiesto lo stop delle trasferte per i tifosi interisti per tutta la stagione e la chiusura della curva fino al 31 marzo.