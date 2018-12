La telecamera si sposta da un lato all’altro della strada inquadrando due gruppi di tifosi che urlano brandendo spranghe e bastoni. Poi i primi lanci di oggetti in direzione dei mezzi che passano. Le immagini riprese da un cellulare, probabilmente dagli abitanti di una casa che affaccia su via Novara, mostrano gli scontri tra tifosi interisti e napoletani che ieri sera si sono fronteggiati vicino al Meazza. Nel video si vedono molte persone incappucciate e con il volto coperto da sciarpe e cappellini, mentre si muovono nella nebbia provocata dai fumogeni.

L’incidente e le armi

Negli scontri prima della partita Inter-Napoli è morto un 35enne, Daniele Belardinelli, investito da un suv. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare e non è stato identificato, al momento, l’autista del mezzo. Tutto è iniziato quando in via Novara, non lontano da San Siro, gli ultras nerazzurri hanno assaltato alcuni pulmini di tifosi partenopei. E le intenzioni bellicose risultano chiare anche dalle armi che hanno portato con sé: martelli, asce e oggetti contundenti sono stati trovati oggi in un parchetto non lontano. Tre persone sono state arrestate dalla polizia con l’accusa di rissa aggravata e lesioni. Gli agenti hanno inoltre eseguito dieci perquisizioni e il questore ha annunciato di voler richiedere al comitato dell'ordine pubblico il blocco delle trasferte dei tifosi dell'Inter per tutta la stagione e la chiusura della curva nerazzurra a San Siro fino al 31 marzo 2019.