È morto oggi, 27 dicembre, dopo essere stato investito da un suv. Daniele Belardinelli era un ultrà che, poco prima del match tra i nerazzurri e il Napoli del 26 dicembre, si trovava in via Novara, dove si sono verificati gravi scontri tra le due tifoserie (LE PAROLE DEL QUESTORE).

Il profilo di Daniele Belardinelli

Il 35enne era residente a Buguggiate e faceva parte del gruppo ultrà del Varese "Blood and Honour" (la tifoseria varesina è gemellata con quella dell’Inter). In passato, Belardinelli aveva anche ricevuto due Daspo di cinque anni: il primo risale al 2007 in occasione di Varese-Lumezzane, il secondo arriva invece nel 2012 per gli scontri che hanno preceduto un incontro amichevole tra Como e Inter. Conosciuto anche per i suoi successi con la "Fight Accademy" di Morazzone, Belardinelli era socio di una ditta di pavimentisti e piastrellisti con sede nel Canton Ticino.

Lo zio: "Amava il calcio, un ragazzo solare"

"Amava il calcio, ma non ne parlavamo molto perché io tifo Juventus e lui tifava Inter, non so cosa dire, era un ragazzo solare". Queste le parole di uno zio di Daniele Belardinelli. "Ci incontravamo ogni tanto perché tutti e due lavoravamo nell'edilizia - ha proseguito il parente - non so cosa sia successo, ho saputo la notizia dal telegiornale". Belardinelli è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo attorno alle 20 di mercoledì 26 dicembre. Aveva subito gravi lesioni interne ed è morto alle 4.30 di giovedì mattina in sala operatoria.