Non ce l'ha fatta il tifoso dell'Inter di 35 anni, Daniele Belardinelli, investito, probabilmente da un suv, prima della partita di campionato Inter-Napoli di ieri sera, 26 dicembre, allo Meazza in San Siro. La notizia è stata confermata dal questore di Milano, Marcello Cardona, nel corso di una conferenza stampa. Secondo quanto ricostruito, l'investimento sarebbe stato il momento conclusivo di scontri tra tifosi di opposte fazioni, avvenuto in via Novara intorno alle 19.30, ad un'ora circa dal fischio d'inizio.

Tre persone arrestate

Nel corso della notte, la polizia ha eseguito due arresti. Il terzo è stato eseguito in mattinata. L'accusa è quella di rissa aggravata e lesioni. Gli agenti hanno eseguito dieci perquisizioni, tra cui tre ai danni di tifosi del Varese e quattro dell'Inter. Cardona ha inoltre annunciato che intende richiedere in via d'urgenza di vietare le trasferte dei tifosi dell'Inter fino alla fine del campionato e la chiusura della curva fino a fine marzo.

Dinamica ancora da accertare

La dinamica dell'incidente è ancora da accertare, con la polizia che sta lavorando sulle immagini delle telecamere di sorveglianza in cui compare un suv scuro che potrebbe aver investito la vittima. A causarne la morte, quindi, non sarebbe stato uno dei van a bordo dei quali si trovavano i tifosi partenopei. In seguito all'investimento, è scaturita una rissa in cui un tifoso napoletano è stato accoltellato e portato in ospedale in codice verde.

Soccorso dai tifosi del Napoli

Ancora ignota l'identità dell'autista del suv nero che ha investito Daniele Belardinelli, tifoso dell'Inter di Varese. Il ragazzo non era soggetto a daspo, ma lo era stato in passato. Aveva anche dei precedenti per reati da stadio. Belardinelli è stato soccorso da alcuni tifosi del Napoli che lo hanno spostato dai tafferugli portandolo in braccio e lo hanno portato in macchina all'ospedale San Carlo.