Cassino, morì dopo caduta dal monopattino: ora laurea alla memoria

L'università di Cassino e del Lazio Meridionale ha deciso di conferire una laurea alla memoria dello studente Charles Baffour di 24 anni, morto il mese scorso su una barella dell'ospedale di Cassino dopo una caduta dal monopattino per la quale era stato visitato e poi dimesso. Per quel decesso la Procura della repubblica ha aperto un'inchiesta è sette sanitari del Pronto Soccorso cassinate sono ora indagati. Il giovane, immigrato dal Ghana, si era laureato a pieni voti nella triennale di Economia e stava per concludere il ciclo di studi specialistici in Management: l'ateneo ha deciso di conferire quella laurea, honoris causa, con una cerimonia che si terrà giovedì 22 maggio. A consegnarla ai familiari dello studente sarà il rettore Marco Dell'Isola.