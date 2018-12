La nostra è "un'esperienza innovativa significativa con un mutamento di passo, con un modus procedenti alla luce del sole". Con queste parole il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha aperto la conferenza di fine anno facendo riferimento alla consequenzialità tra le promesse fatte e i provvedimenti varati dal governo: "Ciò consente ai cittadini di recuperare la fiducia nel sistema politico”. Il premier ha, inoltre, ribadito l’impegno dell’esecutivo a scongiurare l’aumento dell’Iva e chiarito che "la pressione fiscale sarà alleggerita": “Non vorrei che fosse trascurato il fatto che in pochi mesi abbiamo dovuto recuperare 12,5 miliardi per neutralizzare l'incremento dell’Imposta sul valore aggiunto e con queste modalità, nel 2020 e 2021 ci impegniamo a impedire l’aumento dell’Iva”. Conte si è detto "orgoglioso" del lavoro che sta svolgendo a Palazzo Chigi, che ha definito "una parentesi meravigliosa" per realizzare un servizio a favore del Paese "nel modo più efficace possibile", chiarendo che dopo i 5 anni di legislatura libererà la poltrona e non farà campagna elettorale per le Europee per poter continuare "a tempo pieno nel ruolo di presidente del Consiglio".

"Riduciamo la frattura tra classi politiche e cittadini"

"Stiamo contribuendo a ridurre quella frattura tra classi politiche e cittadini, non siamo il governo delle lobby e dei comitati d'affari. Io non ricevo esponenti di comitati d'affari ma persone che hanno incarichi istituzionali e rappresentano interessi ala luce del sole", ha chiarito Conte. Per poi lanciare una nuova iniziativa intitolata "Donne e uomini normali, gesti esemplari" che avrà come obiettivo "l'individuazione di cittadini normali che hanno compiuto gesti che rappresentano un esempio per tutti”.

"Creato sistema che garantirà crescita"

Durante il suo discorso il presidente del Consiglio, ricordando che siamo la settima economia del mondo e che "abbiamo un forte risparmio privato", ha chiarito che "i fondamentali del sistema economico italiano sono solidissimi" anche se resta un debito "che incute un certo timore, ma è sotto controllo e non così spaventoso". Conte ha spiegato di aver creato un sistema che ha avviato un poderoso piano di investimenti, "Investitalia", che prevede 400 milioni per i comuni da impegnare entro maggio, attraverso i quali la crescita del Paese sarà "robusta": "Abbiamo dovuto rivedere la crescita all'1% perché ci siamo accodati" agli organismi internazionali "ma ciò non significa che siamo rassegnati a una crescita bassa".

"Pressione fiscale alleggerita, manovra non è scritta dall'Ue"

Rispondendo a chi aveva fatto notare come, secondo l'Upb, la pressione fiscale sia aumentata di mezzo punto, Conte ha spiegato che in realtà sarebbe stata alleggerita: "Non stiamo aumentando la pressione fiscale sui cittadini. Abbiamo realizzato un'opera redistributiva privilegiando alcune fasce sociali rispetto ad altre". Il presidente del Consiglio ha inoltre specificato che "la manovra è stata scritta in Italia" e che a Bruxelles non ha mai consentito che fossero messi in discussione i punti qualificanti della legge di Bilancio 2019.

“Task force per tagliare sprechi”

Il premier, dopo aver spiegato di aver avuto poco tempo per intervenire sul taglio agli sprechi, ha aggiunto che il governo sta lavorando per “impiantare una task force che lavori con molta attenzione e discernimento sugli sprechi” così da permettere di recuperare molte risorse finanziarie.

Conte ha consegnato una targa a Stampa Parlamentare

Durante il discorso di fine anno, il presidente del Consiglio ha inoltre consegnato una targa all'Associazione Stampa parlamentare "perché ricorre il centenario della fondazione”. La conferenza era iniziata con un discorso del presidente dell’Odg Carlo Verna che, per difendere la causa della stampa e dei fondi per l'editoria, si è interrotto per alcuni secondi per poi chiedere a Conte: "Ha visto che effetto fa all'improvviso una voce che non c'è più? Sono stato in silenzio solo 7 secondi...", aggiungendo poi riferimenti a Radio Radicale e, tra gli altri, al Manifesto, ad Avvenire e alle altre testate che potrebbero vedere ridotti i contributi statali.