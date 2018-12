“Mi dispiace per la sconfitta e sopratutto avere lasciato i miei fratelli! Però sono orgoglioso del colore della mia pelle. Di essere francese, senegalese, napoletano: uomo”. E’ il tweet del difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, espulso per doppia ammonizione ieri durante il match tra gli azzurri e l’Inter. La partita è stata vinta dai milanesi per 1-0 ma i buu razzisti indirizzati da una parte del pubblico di San Siro all’indirizzo del giocatore del Napoli hanno suscitato parecchie polemiche. Una gara, quella tra Inter e Napoli, tesa anche fuori dallo stadio. Un tifoso interista è morto in ospedale dopo essere stato investito ieri sera da un van.

L’espulsione

Per ben due volte lo speaker ha richiamato i tifosi ricordando che il rischio in queste circostanze è quello di sospendere la partita.. Sullo 0-0, il difensore ha commesso un fallo sull’interista Matteo Politano. L’arbitro Mazzoleni lo ha ammonito e ancora una volta una parte del pubblico ha fatto partire ululati contro il giocatore. Subito dopo l’ammonizione, Koulibaly ha applaudito platealmente e il direttore di gara ha estratto un altro cartellino giallo, invitando il giocatore a lasciare il campo. I giocatori del Napoli hanno protestato contro l’arbitro e Callejon avrebbe fatto notare che gli applausi di Koulibaly erano rivolti all’indirizzo di coloro che lo hanno insultato durante la gara.

Le polemiche

Anche l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha condannato l’accaduto. “C'è stato un ambiente un po' particolare. Koulibaly era agitato e nervoso e questo non va bene per noi e non va bene per il calcio italiano - le parole del tecnico -. Le partite si possono interrompere, voglio sapere però quando si devono interrompere. Abbiamo chiesto tre volte alla Procura federale la sospensione per gli ululati contro Koulibaly. Ci sono stati gli annunci, ma non è bastato, hanno continuato. La prossima volta ci fermiamo noi, magari ci danno la sconfitta a tavolino’’.

Solidarietà a Koulibaly

Diversi giocatori hanno espresso solidarietà a Koulibaly sui social. “Noi siamo con te Kouli”, ha scritto su Instagram il capitano del Napoli, Marek Hamsik. Anche il sindaco di Milano, Beppe Sala su Facebook ha condannato gli insulti. ”Quei buu a Koulibaly sono stati una vergogna. Un atto vergognoso nei confronti di un atleta serio come lui, che porta con fierezza il colore della sua pelle”.