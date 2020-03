Mortal Kombat 11, fino al 9 marzo gratis per Ps4 e Xbox One

Un lungo weekend, chiusi in casa, e senza sapere cosa fare? Per chi è appassionato di videogiochi e magari, più nello specifico, del genere “picchiaduro”, una piacevole notizia può essere quella comunicata da NetherRealm Studios, software house che ha prodotto tra gli altri anche Mortal Kombat 11.

Gratis fino al 9 marzo

Il titolo, ultimo capitolo della famosa saga, sarà infatti totalmente gratuito per i possessori di PlayStation 4 e Xbox One, fino al 9 marzo prossimo. La scelta dei produttori del gioco non è casuale, ed è stata presa anche in concomitanza con la finale del torneo “MK11 Pro Kompetition 2020” che si dovrebbero svolgere nel fine settimana a Chicago, negli Stati Uniti. Come fare per usufruire di questa possibilità? Per tutti gli utenti, a seconda della console che si possiede, basterà recarsi sullo store online delle rispettive piattaforme, scaricare il gioco e prepararsi per scendere nelle arene di combattimento.

I contenuti disponibili

I contenuti messi a disposizione dei giocatori non saranno proprio banali: ci saranno i primi due capitoli della modalità storia, tutte le modalità legate al multiplayer online (in questo caso sarà necessario possedere un abbonamento a PlayStation Plus o Xbox Live Gold) saranno accessibili e sbloccate e ci sarà modo anche di acquistare il gioco completo a prezzo scontato su PlayStation Store, Xbox Store e Steam. Ma non è tutto perché nella prova gratuita messa a disposizione da NetherRealm Studios, gli utenti avranno la possibilità di mettersi alla prova vestendo i panni dei nuovi lottatori aggiunti di recente al roster, tra cui il villain dell'universo DC, Joker o lo spettacolare cyborg Terminator T-800. Lo storico villain dei fumetti DC Comics, vera e propria nemesi di Batman, sarà utilizzabile dai fan della serie con il prossimo Dlc del gioco sviluppato da NetherRealm Studios, per tutte le piattaforme di gioco.

Il personaggio di Joker

Per quanto riguarda l’iconico personaggio di Joker, sbarcato nel titolo lo scorso 28 gennaio, il combattente fa parte del Kombat Pack oppure è acquistabile anche a parte, al prezzo di 5,99 euro ed è dunque un’opportunità non da poco quello di poterlo “testare” gratuitamente. Tra l’altro Joker, dalle fattezze particolarmente simili all’originale villain, rappresenta un ritorno all’interno del celebre picchiaduro. Infatti, in precedenza, il personaggio era apparso in un altro titolo, quello del 2008 che i fan hanno conosciuto come “Mortal Kombat vs DC Universe”.