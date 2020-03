Double Dodgers, il gioco che scimmiotta chi usa il telefono per strada

Utilizzare lo smartphone, videogiocando e camminando contemporaneamente per strada, non è sempre una scelta felice. Proprio da questo particolare atteggiamento prende spunto un curioso videogioco, gratis per Pc e per dispositivi mobili Android ad Apple, che si chiama “Double Dodgers”.

L’obiettivo del gioco

Nel gioco l’obiettivo finale è quello di riuscire a fare più punti possibili sia nel videogioco dello smartphone, che l’avatar tiene fra le mani e posizionato nella parte bassa dello schermo, sia evitando gli ostacoli che sono presenti lungo la strada che l’avatar stesso deve percorrere, tra tombini contornati da conetti arancioni e lastre di legno che coprono buche dentro cui è meglio non cadere. Per far aumentare il punteggio, sia l'avatar del gioco dello smartphone, un piccolo esserino azzurro e sia l’avatar intento a camminare, si controllano utilizzando con le frecce direzionali, quanto meno per la versione che si può aprire, senza alcun costo, sul desktop del proprio computer. “Mentre cammini e stai giocando sul tuo telefono, non essere troppo fissato sul gioco o finirai nelle fogne”, si legge nella descrizione del gioco, che permetterà, ottenendo punteggi alti, anche di poter sbloccare diverse skin.

Un’idea interessante

Il simpatico videogioco è stato sviluppato dalla software house Pelican Party Studios, specializzata in titoli indie, ovvero quei giochi spesso sviluppati da una singola persona o da piccoli gruppi di programmatori che lavorano senza l'ausilio economico di un editore. “Double Dodgers”, si legge sul sito di Pelican Party è stato lanciato sette giorni fa ma ha già catturato l’attenzione di alcuni utenti, chiamati dagli stessi programmatori ad inviare i propri punteggi per valutare chi riesca a far meglio tra tutti, districandosi tra i pericoli che la strada sottopone a chi, distrattamente, non presta la dovuta attenzione. “Che idea interessante! E ha anche messo a dura prova le mie abilità nel multitasking”, scrive un utente sul web. Sia su YouTube sia su Twitter, quelli di Pelican Party Studios hanno pubblicato un mini trailer che mostra brevemente il gioco. Chi volesse cimentarsi, oltre che su Pc, anche su dispositivi mobili può scaricare l’app per Android e per dispositivi Apple.