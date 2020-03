Videogiochi, Fifa 20 guida la classifica dei più venduti in Italia

È ancora Fifa 20 il videogioco più venduto in Italia: lo conferma la classifica diffusa da IDEA ed elaborata da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data), promosso dalla federazione europea ISFE, e riferita alla settimana che va dal 17 al 23 febbraio, l’ottava del 2020. Il secondo gradino del podio è occupato da Grand Theft Auto V, che a distanza di sette anni dalla sua uscita sul mercato continua ad attirare nuovi giocatori, anche grazie all’ampio supporto offerto online al gioco. Si aggiudica la medaglia di bronzo NBA 2K20, simulatore di basket particolarmente apprezzato dagli appassionati della disciplina.

Il resto della classifica

Appena fuori dal podio si trovano Tom Clancy’s The Division 2, che rispetto all’ultima classifica è salito di una posizione, e Days Gone, che invece è stato protagonista di una notevole rimonta: è passato, infatti, dalla 238esima posizione alla quinta. Al sesto posto si trova Call of Duty: Modern Warfare, l’ultimo capitolo della popolare serie di sparatutto in prima persona pubblicata da Activision Blizzard. Settima posizione per Dragon Ball Z: Kakarot, il gioco di Bandai Namco che permette di rivivere le avventure di Goku in Dragon Ball Z, partendo dalla saga dei Saiyan fino ad arrivare a quella di Majin Bu. Chiudono la top 10 Red Dead Redemption 2, Need for Speed: Heat e Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. La classifica di B2Boost fa riferimento alle vendite in formato fisico e digitale su PlayStation Network, Xbox Live e Steam. Non prende dunque in considerazione fattori come i giochi free to play o le microtransazioni. Oltre a guidare la top 10 dell’ottava settimana del 2020 (dal 17 al 23 febbraio), Fifa 20 domina anche la classifica generale del 2020, seguito da Dragonball Z: Kakarot e da Grand Theft Auto V.

I giochi gratis del PlayStation Plus di marzo

Per tutto il mese di marzo, gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente due videogiochi: Shadow of the Colossus, la versione riveduta e corretta del titolo uscito su PlayStation 2 nel lontano 2005, e Sonic Forces, uno degli ultimi giochi dedicati al velocissimo porcospino blu di Sega.