PS Plus, tutti i giochi gratis di marzo 2020

È finalmente terminata l’attesa per i giocatori di PlayStation, che hanno conosciuto ufficialmente la lista di videogiochi gratuiti nel mese di marzo 2020 per chi ha sottoscritto l’abbonamento a PlayStation Plus. I titoli gratis proposti in questa occasione sono Shadow of the Colossus e Sonic Forces, entrambi per PS4, proprio come rivelato poche ore prima dell’annuncio ufficiale da un leak proveniente da Reddit che aveva bruciato sul tempo Sony Interactive Entertainment. A febbraio 2020, la promozione aveva riguardato due giochi per PS4 e un gioco bonus PlayStation VR.

I giochi gratuiti su PS Plus di marzo 2020

Nei giochi gratuiti di marzo 2020 su PS Plus Sony si è rivelata meno generosa rispetto al mese precedente: sono stati infatti confermati due titoli per PlayStation 4 ma non il gioco bonus per PlayStation VR, che a febbraio era stato Firewall Zero Hour. I titoli gratis mensili sono Shadow of the Colossus e Sonic Forces, di cui Sony fornisce come ogni mese una descrizione accurata. Il primo è un “grande classico per PS2 splendidamente rimasterizzato” nel quale i giocatori potranno vivere un’avventura che li porterà ad “esplorare vasti paesaggi mentre dai la caccia a 16 colossi titanici” per riportare in vita una ragazza. Nel secondo gioco gratuito di marzo 2020 si potranno invece vestire i panni del famoso velocissimo porcospino blu per sfrecciare in “un universo in cui il malvagio Dr. Eggman ha conquistato la maggior parte del mondo con l'aiuto del misterioso cattivo Infinite”.

PS5, possibile controller con sensori biometrici

Intanto, un nuovo brevetto emerso negli ultimi giorni ha svelato come Sony abbia intenzione, o abbia perlomeno considerato, di sviluppare un accessorio abbinabile ai controller DualShock 5 per PlayStation 5 che permetterebbe di ottenere un “feedback biologico” attraverso appositi sensori biometrici. I dati ricavati in questo modo potrebbero riguardare parametri come la frequenza del battito cardiaco o la sudorazione, ma rimane da capire in che modo queste informazioni potrebbero essere utilizzate per migliorare l’esperienza di gioco degli utenti, sempre che Sony confermi la funzione nei prossimi mesi.