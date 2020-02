I possessori del visore per la realtà virtuale PlayStation VR hanno un nuovo modo per divertirsi: Sony ha annunciato infatti VR Stories, una sezione inedita in esclusiva per l’Italia che permette di accedere a contenuti di intrattenimento di diverse categorie, tra cui sport e viaggi. La novità si può scaricare gratuitamente dall’app Littlstar, che è disponibile su PS Store. VR Stories offre una collezione di esperienze, che verrà estesa nei prossimi mesi, pensate appositamente per il pubblico italiano e da vivere attraverso la realtà virtuale.

VR Stories, esperienze virtuali in collaborazione con Inter e Lazio

Per gli appassionati di sport VR Stories offrirà fin da subito alcune esperienze originali e emozionanti, grazie alle partnership con le società calcistiche S.S. Lazio e FC Internazionale. Indossando il visore PS VR e accedendo alla nuova sezione i tifosi potranno immedesimarsi nell’aquila Olympia e sorvolare virtualmente lo Stadio Olimpico proprio come fatto dal rapace prima di ogni partita della squadra capitolina. La società milanese aprirà invece le porte ai fan permettendo di incontrare i giocatori, con i quali sarà anche possibile scambiare qualche parola virtuale. Secondo Marco Saletta, General manager di Sony Interactive Entertainment Italia (SIE Italia), il costante aumento degli utenti di PS VR ha incentivato l’azienda a sperimentare nuove strade per intrattenere le persone: “Trattandosi di una tecnologia relativamente giovane non ci sono regole predefinite sulle possibilità di creazione di contenuti, - spiega Saletta - e gli stessi sviluppatori stanno scoprendo, giorno dopo giorno, sempre nuove modalità di realizzazione delle esperienze in realtà virtuale”. Sony ha quindi deciso di aggiungere il proprio contributo, mettendo a punto “contenuti locali incentrati sul patrimonio culturale e di intrattenimento del nostro Paese, così da permettere al pubblico italiano di godere di esperienze inedite su misura per loro”.

Con VR Stories si viaggia attraverso l’Italia

Oltre allo sport e alle collaborazioni con Inter e Lazio, VR Stories mette a disposizione fin da subito contenuti relativi anche ad altre categorie, come viaggi, eventi e suspense. Nella prima area, ad esempio, gli utenti potranno optare per esperienze che consentiranno di visitare le principali città d’arte italiane, da Venezia a Roma, scoprendone il patrimonio artistico e culturale, il tutto indossando semplicemente il visore di PlayStation. Alle cinque esperienze disponibili al lancio se ne aggiungeranno altre due a partire da marzo. Sono più di cinque milioni i visori PlayStation VR venduti in tutto il mondo, segnale della voglia degli utenti di sperimentare l’universo della realtà virtuale, che grazie a SIE Italia diventa ora ancor più ricco e coinvolgente.