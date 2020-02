In attesa di una data ufficiale per il lancio di PlayStation 5, un nuovo brevetto svela le possibili caratteristiche dei controller DualShock 5, che potrebbero essere dotati grazie a un accessorio aggiuntivo di sensori biometrici che consentirebbero un “feedback biologico”. L’indiscrezione è stata ripresa dal portale specializzato Androidcentral insieme ai diagrammi contenuti nei brevetto di Sony. Se confermate, si tratterebbe di importanti novità riguardanti la console di prossima generazione, visto che fino a questo momento la casa giapponese non aveva fatto riferimento a simili funzioni parlando dei controller per PS5.

PS5, controller con raccolta dati biometrici: ecco come

Secondo un brevetto recentemente scoperto, Sony starebbe perlomeno valutando la possibilità di lanciare insieme a PS5 dei controller di nuova generazione, chiamati DualShock 5, capaci di raccogliere i dati biometrici di un videogiocatore. Ma in che modo avverrebbe questo e quali sarebbero le informazioni ottenute? Il feedback biologico ottenuto dai sensori biometrici dei controller potrebbe riguardare parametri come la frequenza cardiaca e la sudorazione della mano di un giocatore, dati che potrebbero essere utilizzati in vari modi, ad esempio per guidare alcune scelte nel gioco in base all’attività fisiologica di un utente, o per percepire in un gioco di orrore in quali fasi i giocatori si spaventano maggiormente. Come riportato dal portale Ign, nella descrizione del brevetto Sony spiega che “c’è il desiderio nel computer gaming di fornire esperienze immersive e altamente interattive per i giocatori, così da aumentarne il divertimento”. Va però sottolineato che non tutti gli utenti che utilizzeranno i DualShock 5 dovranno sottoporsi alla raccolta dei propri dati biometrici: stando a quanto spiega Sony, infatti, i sensori potrebbero essere contenuti in un accessorio aggiuntivo da abbinare al controller.

Sony, online il sito di PS5

Nonostante il brevetto per i sensori biometrici nei controller di PS5 indichi una possibilità concreta, non è garantito che Sony abbia proseguito su questa strada, decidendo di portare a termine lo sviluppo dell’accessorio descritto. Bisognerà quindi attendere eventuali novità da parte dell’azienda giapponese per ottenere delle conferme in merito; per il momento, è possibile visitare il sito online dedicato a PlayStation 5 da poco inaugurato, nonostante le informazioni diffuse da Sony sulla prossima console siano ancora estremamente limitate.