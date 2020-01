Da quando PlayStation 5 è stata annunciata ufficialmente da Sony, gli appassionati di videogiochi si sono lanciati in numerose ipotesi sul possibile aspetto della console. Lo scorso novembre questo dibattito si è riacceso grazie alla pubblicazione delle prime foto del dev kit, postate su Twitter dal leaker The Drunk Cat. Recentemente la stessa fonte è tornata alla carica, condividendo sulla piattaforma di microblogging dei bozzetti raffiguranti il presunto design definitivo di PS5. Inoltre, il leaker ha anche pubblicato quella che a tutti gli effetti sembrerebbe una foto reale della console.

Il possibile design di PlayStation 5 (Twitter - @Alcoholikaust)

Il possibile design di PlayStation 5

Basandosi sulle nuove informazioni fornite da The Drunk Cat, l’utente di Twitter Falcon ha realizzato dei render piuttosto dettagliati di PlayStation 5. Osservandoli, è possibile notare che la nuova console di Sony dovrebbe avere un design simile a quello di PS4, ma caratterizzato da una peculiare asimmetria tra la parte superiore e quella inferiore. Un altro piccolo cambiamento riguarda il posizionamento dei tasti fisici, stavolta ubicati in una parte della console in cui saranno meno soggetti a pressioni accidentali.

La possibile interfaccia utente del dev kit di PS5 (Twitter - @Alcoholikaust)

L’interfaccia del kit di sviluppo

Nelle ultime ore è circolato su Internet anche un secondo leak riguardante PlayStation 5, stavolta non condiviso da The Drunk Cat. Si tratta di un’immagine che sembrerebbe rappresentare l’interfaccia utente del dev kit della console. Lo screen è stato originariamente postato sul sito 4Chan, sito non particolarmente noto per la propria affidabilità, ed è in seguito approdato anche su Reddit, dove è stato accolto da una reazione mista dell’utenza. Alcuni fruitori del sito hanno subito bollato l’interfaccia del dev kit di PS5, molto simile a quella di PlayStation 4, come fasulla, mentre altri si sono dimostrati disposti a concederle il beneficio del dubbio. A lasciare perplessi gli utenti è soprattutto la presenza nell’immagine di un dato riguardante la capacità di memoria interna della console, che sarebbe di ben 1.012.439 GB. Ma non manca anche chi ha notato nello screen alcuni dettagli che lo rendono verosimile, soprattutto agli occhi di chi ha avuto modo di mettere le mani sul dev kit di PlayStation 4.