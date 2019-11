Mortal Kombat 11, un trailer mostra il ritorno di Sindel. VIDEO

Mortal Kombat 11 si arricchisce di una nuova, letale e sanguinaria lottatrice. Si tratta di Sindel che il publisher del picchiaduro NetherRealm Studios ha rivelato in un trailer pubblicato sui social network. Si tratta di una delle prossime aggiunte al roster del gioco sotto forma di Dlc, che prevede la possibilità di utilizzare il personaggio a partire dal 3 dicembre prossimo, mentre l'accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack avrà inizio con una settimana di anticipo, a partire dal 26 novembre.

Un gradito ritorno

Quello di Sindel, per i fan di vecchia data della saga, è un nome che potrebbe tornare non nuovo. Il personaggio, infatti, vive con MK 11 un vero e proprio ritorno, essendo apparsa per la prima volta in Mortal Kombat 3, uscito ormai alcuni anni fa, nel 1995. Il Kombat Pack di Mortal Kombat 11, tra l’altro, permette di ampliare l'esperienza di gioco con nuovi contenuti scaricabili (i cosiddetti Dlc), come sei nuovi personaggi, svariate skin, set di oggetti e l'accesso anticipato di una settimana per tutti i contenuti. I nuovi personaggi che verranno aggiunti a Mortal Kombat 11 con il Kombat Pack includono, oltre a Sindel, anche Joker (dal 28 gennaio in accesso anticipato), Spawn (dal 17 marzo in accesso anticipato), Terminator T-800, Nightwolf e Shang Tsung, questi ultimi tutti e tre già disponibili. Questo pacchetto è disponibile come parte della Mortal Kombat 11 Premium Edition o anche separatamente.

Il personaggio di Sindel (twitter.com/mortalkombat)

Le caratteristiche di Sindel

Sindel è una donna di oltre diecimila anni di età, sovrana del mondo di Edenia, che governa insieme alla figlia Kitana. In seguito all'invasione del suo regno da parte di Shao Kahn, Sindel perde la vita per la disperazione, ma viene resuscitata dal nuovo regnante, diventando immortale. Il personaggio compare coi capelli bicolore (neri con striature laterali bianche), vestita con indumenti viola e neri. La sua mossa speciale è il Banshee Scream e fa riferimento a queste creature della mitologia irlandese in grado di emettere urla assordanti. Proprio come loro, Sindel può emettere urla in grado di disorientare temporaneamente l'avversario e, se capita, anche di ucciderlo senza scampo.