A dimostrazione del fatto che su Internet praticamente ogni personaggio reale o di fantasia può diventare popolare, negli ultimi giorni sui social media sono nati tantissimi meme dedicati a Shaggy, uno dei personaggi di Scooby-Doo, famosissimo cartone animato prodotto dalla Hanna-Barbera. In molte immagini, il membro della ‘Misteri & affini’ viene rappresentato come un essere simile a una divinità e dotato di poteri incommensurabili. Le origini di questo nuovo tormentone sono incerte, ma quel che non si può mettere in dubbio è il suo successo: è quasi impossibile navigare sui social media senza imbattersi in un meme in cui Shaggy interagisce con personaggi di altre serie particolarmente apprezzate dal popolo di Internet, come Naruto, Dragon Ball, Le Bizzarre Avventure di Jojo e Star Wars. I responsabili del sito Woken News Network hanno persino creato una petizione su Change.org per chiedere alla Warner Bros. di inserire tramite DLC il personaggio nel roster di Mortal Kombat 11, l’ultimo capitolo della famosa saga di picchiaduro. La raccolta di firme, nata per scherzo, ha raccolto le adesioni di oltre 200.000 persone nell’arco di pochi giorni e la cifra sembra destinata ad aumentare ulteriormente.

Il Tweet di Ed Boon

Per quanto la scherzosa petizione stia avendo successo, è improbabile che Warner Bros. ascolterà davvero la richiesta dei fan. Nonostante i meme lo raffigurino come un combattente a dir poco invincibile, Shaggy Rogers nasce pur sempre come il personaggio di una serie animata pensata per i bambini ed è poco adatto a un contesto violento come quello di Mortal Kombat. Il direttore creativo Ed Boon si è comunque divertito a stare al gioco e ha postato sul suo account Twitter un disegno creato dall’illustratore Sean Tay dedicato proprio al membro della ‘Misteri & affini’.

Mortal Kombat 11

L’uscita di Mortal Kombat 11 è prevista per il 23 aprile 2019. Il gioco è stato annunciato durante l’edizione 2018 di The Game Awards e poche settimane fa Warner Bros lo ha presentato in pompa magna durante un evento a Los Angeles, mostrando anche un trailer che ha permesso ai fan di notare alcune novità riguardanti il gameplay e la trama. Inoltre, è stata confermata la presenza di alcuni dei personaggi più famosi della saga, come Baraka, Raiden, Scorpion, Skarlet, Sonya Blade (questa volta doppiata dalla campionessa WWE Ronda Rousey), Sub Zero e Shao Khan. Rivelata anche la presenza di Gears, un nuovo combattente dotato di uno stile di lotta unico.